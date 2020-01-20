13 مليون درهم مشاريع «بيت الخير» في الفجيرة خلال عام التسامح

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

قدمت جمعية بيت الخير فرع الفجيرة، الكثير من المشاريع والبرامج الموسمية والشهرية خلال عام التسامح 2019، جسدت رؤية الإمارات في نشر قيم الخير والبذل والعطاء، حيث أفادت بيانات 2019 بأن إجمالي إنفاق الفرع لعام 2019 بلغ أكثر من 13 مليون درهم، توزعت بين مساعدات نقدية شهرية بقيمة 3.5 ملايين درهم، ومساعدات شهرية لأسر الأيتام بما يزيد على 2 مليون درهم، ومساعدات غذائية شهرية بقيمة تصل إلى قرابة نصف مليون درهم، وذلك ضمن مشروع «أمان» للتكافل المجتمعي، حسب جواهر الظنحاني، مدير فرع الفجيرة، مشيرة إلى أن الفرع يعد من الأفرع النشطة في الجمعية، ويتمتع بعلاقات تفاهم وتعاون مع معظم هيئات ومؤسسات المجتمع المحلي.

20 موظفاً

وقالت الظنحاني: لدينا في فرع الفجيرة فريق عمل نشط ومتعاون ومؤهل، يتكون من الباحثات الاجتماعيات والإداريات وموظفي الخدمات المساندة، ويبلغ عدد العاملين في الفرع 20 موظفاً وموظفة، يعملون بدأب ونشاط، ويسعون لتلبية احتياجات طالبي المساعدة، ويتلطفون في جمع البيانات حسب قواعد البحث الاجتماعي التي نلتزم بها، لتحديد المستحقين ومساعدة أكثر الناس حاجة، حيث بلغ عدد الحالات التي تقدمت لطلب المساعدة في عام التسامح 3485 أسرة وحالة، تشمل عدداً من المرضى والمعسرين المقيمين، بالإضافة إلى 487 أسرة مسجلة، تتقاضى مساعدات نقدية وعينية منتظمة شهرياً.

إطلاق سراح 6 سجناء

وأضافت الظنحاني: يقدم الفرع مساعدات طارئة بقيمة تزيد على 2.5 مليون درهم، منها 1.2 مليون درهم للغارمين، حيث ساهم الفرع في إطلاق سراح 6 سجناء مواطنين معسرين في رمضان، وذلك ضمن برنامج فزعة، حيث قامت الجمعية بإنهاء الذمم المالية المترتبة عليهم، والتي كانت سبباً في سجنهم، لينالوا حريتهم على أعتاب عيد الفطر المبارك، ومن جانب آخر ودعماً لمعاش الأسر قام الفرع بتقديم مستلزمات منزلية بـ 880 ألف درهم، كما قدم 188 ألفاً دعماً للمرضى المقيمين، ووفر دعماً للطلبة المحتاجين من أبناء الأسر المستحقة بـ 626 ألفاً.

برنامج فرحة

وأشارت جواهر بأن الجمعية أطلقت برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر في رمضان والأعياد، وقد كان للمستفيدين من فرع «بيت الخير» في الفجيرة دعم خاص في شهر رمضان والأعياد، حيث وزع الفرع المير الرمضاني لعدد 600 أسرة بقيمة 913 ألف درهم، ووزع عيديات نقدية في عيدي الفطر والأضحى بقيمة تزيد قليلاً على 2 مليون درهم، ووزع وجبات إفطار ضمن مشروع إفطار صائم بقيمة 330 ألف درهم، استفاد منها 45.517 صائماً من العمال وعابري السبيل. وبالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالفجيرة قامت جمعية بيت الخير بالمشاركة في حملة «فرص الخير» التي نظمتها الجهة والتي هدفت إلى المساهمة المجتمعية بخصوص تأهيل المساجد لشهر رمضان المبارك، حيث بادرت الجمعية بتأهيل كل من مسجد حفصة بنت الخطاب في منطقة البصيرة ومسجد أبو عبيدة بن الجراح في منطقة رول ضدنا، وذلك عن طريق تركيب 25 مكيفا جديدا في المساجد.

مساعدات طلابية

ومن البرامج المهمة التي تواصل الجمعية جهودها فيها، توزيع كوبونات القرطاسية ضمن برنامج «تعليم» الذي يوفر للطلبة المحتاجين الأدوات القرطاسية، حيث استفاد ما يقارب 2000 طالب من أبناء الأسر المتعففة التي تستلم المساعدات الشهرية من الجمعية.

دعم

وبمناسبة العام الدراسي الجديد 2019/‏‏2020، شارك فرع الفجيرة في استقبال طلاب مركز دبا الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم، حيث تم تقديم الهدايا للطلاب، وذلك بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على الدراسة والمشاركة معهم في الورش المقامة.