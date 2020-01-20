حملة لمكافحة الآفات برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أعلنت دائرة الخدمات العامة ممثلة في قسم مكافحة الآفات العامة، إطلاق حملة موسعة ضمن إجراءاتها الاحترازية لمكافحة الآفات العامة بعد سقوط الأمطار التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية، وكثفت المؤسسة جهودها من خلال برنامج الحفاظ على البيئة والسلامة العامة.

وأوضح سافاس أوتون مدير مركز رعاية الحيوان ومكافحة الآفات، أن قسم مكافحة الآفات العامة سجل خلال الأيام الماضية 75 بلاغاً حول تكاثر الحشرات والبعوض عقب هطول الأمطار التي شهدتها مناطق الإمارة مؤخراً، لافتاً إلى أن القسم أطلق حملة موسعة من خلال فريق العمل الذي يضم المهندسين والفنيين والمختصين، للتعامل مع تلك البلاغات من خلال المبيدات الآمنة على برك المياه المتجمعة في الأحياء السكنية وبعض مناطق الإمارة مثل جلفار، وشعبية راشد، وشارع المطاف، والرمس والحدائق العامة.

وأشار إلى أن الحملة تشمل مختلف مناطق الإمارة، بهدف القضاء على مواقع تكاثر الحشرات للحد من انتشارها والسيطرة عليها .