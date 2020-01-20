بلدية أبوظبي تنظم ملتقى الحدائق

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم بلدية مدينة أبوظبي في مقرها الرئيس بشارع الشيخ زايد بن سلطان بأبوظبي في الفترة ما بين 21 - 22 يناير الجاري 2020 وبمشاركة الشركات المتخصصة بمعدات اللياقة البدنية وألعاب أصحاب الهمم ومستلزماتها، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين، الدورة الثالثة من ملتقى الرؤية المستقبلية للحدائق والمتنزهات الترفيهية، والذي يأتي بعنوان: «معدات اللياقة البدنية وألعاب أصحاب الهمم».

يتناول الملتقى العديد من أوراق العمل المهمة التي ستسهم في دعم وضع الخطط والتصورات المستقبلية لمشاريع البنية التحتية، وخصوصاً في مجال إنشاء الحدائق والمتنزهات الترفيهية بما يتناسب مع متطلبات وإمكانات أصحاب الهمم، وذلك ضمن إطار حرص البلدية على إسعاد المجتمع وتوفير المرافق الترفيهية المتناسبة مع كل شرائح المجتمع.

كما تستعرض البلدية إنجازاتها في مجال تأسيس منظومة من الحدائق وألعاب الأطفال التي تحقق تطلعات أصحاب الهمم ومعدات اللياقة البدنية الخارجية التي تسهم في رفع لياقة مرتادي هذه الحدائق.

ويتزامن مع انطلاق الملتقى افتتاح المعرض المتخصص بمعدات اللياقة البدنية الخارجية وألعاب أصحاب الهمم.