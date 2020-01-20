قائد شرطة عجمان يطلع على سير العمل

المصدر: عجمان - البيان

تفقّد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان قسم الوثائق والمراسلات وقسم الإعلام والعلاقات العامة وفرع الشؤون القانونية التابعة لمكتب قائد عام الشرطة ومكتب نائب القائد، وذلك للاطلاع على سير إجراءات العمل والخدمات المقدمة، والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث وفق معايير الجودة والتميز.

بدأ قائد عام الشرطة جولته التفتيشية بقسم الوثائق والمراسلات حيث اطلع على المكاتب ومرافق القسم وعلى آلية استقبال وإرسال وحفظ الوثائق والمراسلات، وعلى التحديات التي تواجه سير الأداء، وناقش أفضل الحلول وخطط التحسين والتطوير لمعالجة التحديات وفق معايير الجودة والتميـز .