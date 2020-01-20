486 ألف معاملة ذكية في «طرق دبي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدداً من الخدمات والتحسينات على تطبيقاتها الذكية، وذلك بهدف تطوير تجربة المتعاملين عبر تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات بأبسط الطرق ودون الحاجة إلى زيارة مراكز إسعاد المتعاملين لتوفير الوقت والجهد، حيث بلغ إجمالي عدد المعاملات المنجزة من خلال التطبيقات الذكية نحو 485 ألفاً و429 معاملة في العام 2019.

وأوضحت الهيئة أن تطوير وتحسين تجربة المتعاملين على التطبيقات الذكية في الفترات الأخيرة أسهم بشكل فعّال في تحقيق إنجاز كبير، وهو فوز الهيئة بالمركز الثاني بمعدل 89.3% ضمن مؤشرات نتائج سعادة المتعاملين الذي نفذه المجلس التنفيذي على مستوى حكومة دبي، مشيرة من جانب آخر إلى أنه تم إطلاق 25 خدمة جديدة وتحسينات على تطبيقات الهيئة الذكية المتمثلة بـ «هيئة الطرق والمواصلات RTA Dubai»، و«دبي درايف»، و«قطاع الأعمال» و«سهيل» لإثراء تجربة المتعاملين وتحسين جودة الخدمات الحالية المقدمة على القنوات الرقمية، والتي تشكل أهمية كبيرة للمتعاملين، منها تحديد مواقع المواصلات العامة القريبة في اللحظة الآنية، وربط أخبار الهيئة المتوفرة على مواقع التواصل الاجتماعي بتطبيق «سهيل»، فضلاً عن إجراء تحسينات على النسخة الرقميّة من رخصة القيادة، وبطاقات تسجيل المركبات، وشهادات لوحات الأرقام المميّزة، وخدمات سالك، والمواقف، وترخيص المركبات والسائقين، والاستعلام عن المخالفات.