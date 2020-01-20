مناقشة «قانون الرعاية الاجتماعية» بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها أمس بمقر المجلس، مع عفاف إبراهيم المري، رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، مشروع قانون الرعاية الاجتماعية في الإمارة.

حضر الاجتماع من اللجنة الدكتور عبد الله موسى البلوشي، رئيس اللجنة، والأعضاء: موزة مطر دلموك الكتبي، مقررة اللجنة، والدكتور سعيد أحمد الصنيجي، وسيف بن رويجده الكتبي، ودغيش راشد الكتبي، وعبيد محمد العضب الحمودي، وعسيرة بطي القايدي، وحنان راشد الجروان، نائبة رئيس المجلس الاستشاري، وأحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، والمستشار القانوني يوسف حسن آل علي، وسيف بن سويف الكتبي، ومن جانب دائرة الخدمات الاجتماعية أحمد إبراهيم محمد، مدير إدارة الشؤون القانونية. وأكد الدكتور عبد الله موسى البلوشي أهمية مشروع القانون، لكونه يعمل من خلال مواده على وضع السياسة العامة للرعاية الاجتماعية في الإمارة.