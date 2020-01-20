اختبارات نهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم

المصدر: رأس الخيمة - وام

افتتح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة عضو مجلس أمناء الهيئة الدولية للتسامح، مؤخرا الاختبارات النهائية لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم للدورة العشرين، والتي تنظمها مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وأكد أحمد سبيعان الأمين العام للجائزة رئيس اللجنة العليا المنظمة أن الجائزة ستختبر خلال هذه الفترة 328 متسابقا، منهم 185 من الإناث و143 من الذكور في 9 مسابقات مختلفة، منها مسابقة القرآن الكريم ومسابقة مزامير آل داود.