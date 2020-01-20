«آراب هيلث» يبحث آلام أسفل الظهر

المصدر: دبي - وام

يناقش معرض ومؤتمر الصحة العربي «آراب هيلث 2020» الذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير الجاري بمركز دبي العالمي للمؤتمرات والمعارض آلام أسفل الظهر.

وقال الدكتور نك شيمي، أستاذ جراحة العظام وجراحة الأعصاب في كلية الطب بجامعة «ديفيد غيفين» في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية: «باتت آلام أسفل الظهر تسبب قلقاً كبيراً على الصعيد العالمي، وتكفي الإشارة إلى أن 90% من الأشخاص يعانون هذه الآلام مرة واحدة على الأقل في حياتهم، ونحو 60% منهم تعاودهم الآلام ثانية بعد مرور عام على زيارتهم الطبيب، وبالتالي فإن آلام أسفل الظهر تشكّل أعباء إضافية على المجتمع من حيث كلفة الرعاية الأولية والتكاليف غير المباشرة التي يتكبدها الأفراد خلال حياتهم، والتي تتضمن فقدان الأجور المالية وتأثيرها اللاحق في الاقتصاد».