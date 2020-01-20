"صندوق الوطن" يتلقى دعماً بــ 70 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، بهدف دعم صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة عن تلقيه مساهمة عينية جديدة عبارة عن مجموعة من الأصول العقارية، تصل قيمتها إلى 70 مليون درهم، قدمها فاعل خير، وذلك دعماً لأهداف الصندوق الرامية إلى دفع مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات المستقبلية للقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة.

وأعرب مجلس إدارة صندوق الوطن عن اعتزازه بالدعم الذي يقدمه رجال الأعمال في دولة الإمارات للصندوق، والذي يعكس حرصهم على المساهمة الفاعلة في تمكينه من تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية للاستثمار في الكفاءات، لتكون أكثر قدرة على المشاركة بدفع مسيرة التنمية المستدامة والازدهار وصناعة مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف: «هذه المساهمات هي انعكاس لوحدة وتلاحم جميع أطياف المجتمع في العمل لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام يكون الركيزة الأساسية في تصدر دولة الإمارات كل المؤشرات في شتى المجالات».

ويعتبر صندوق الوطن مبادرة، تتجسد فيها أسمى معاني الوحدة والتلاحم في خدمة الوطن والحفاظ على منجزاته ودفع مسيرة تقدمه وازدهاره، موجهاً موارده لإيجاد حلول للتحديات، التي تواجه مجتمعاتنا تماشياً مع رؤى قيادتنا في الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط.