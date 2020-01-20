مجلس «الهوية والجنسية» يطلع على مبادرات 2020

المصدر: أبوظبي - وام

عقد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اجتماعه الأول لعام 2020 في مقره الرئيس بأبوظبي، برئاسة معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، حيث اطلع المجلس على مؤشرات الأداء العامة للهيئة، وما تم انجازه من مبادرات في عام 2019.

كما اطلع المجلس على مبادرات الهيئة لعام 2020 التي جاءت داعمة للقطاع السياحي للدولة، وتوجيه قطاع شؤون الأجانب والمنافذ بالتحضير اللازم لاستقبال إكسبو 2020، بما يضمن سهولة دخول الزائرين من منافذ الدولة، بما يعكس مستوى التطور الحقيقي في مستوى أداء الخدمات، ويعزز الريادة التي بلغتها الدولة في المجال الخدمي.