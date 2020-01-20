15 فبراير.. بدء تلقي طلبات المشاركة بالمؤتمر العالمي للتطوّع

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات، المؤسسة الرائدة في مجال رفع كفاءات الشباب وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين القطاعين العام والخاص، عن فتح باب تلقي الطلبات للمشاركة في المؤتمر العالمي الـ26 للتطوّع اعتباراً من 15 فبراير المقبل.

ويُعد المؤتمر العالمي للتطوع، الذي سينطلق في أبوظبي في الفترة من 11 حتى 14 أكتوبر المقبل، أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي، ويُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وعمدت مؤسسة الإمارات، المؤسسة المضيفة للمؤتمر، إلى وضع الخطط والأطر اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي الذي تُشرف عليه لجنة عُليا تتألف من رواد العمل التطوعي في الدولة، بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية، وذلك في أعقاب الإعلان عن استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر العالمي للتطوع 2020.

ويتزامن مؤتمر هذا العام مع احتفال الرابطة الدولية للجهود التطوعية بيوبيلها الذهبي، ومن المتوقع أن يستقطب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم يمثلون مجتمع التطوع وقادة العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات بالإنابة: «فخورون باستضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر العالمي للعمل التطوّعي، وهو الأمر الذي يؤكد الدور القيادي العالمي الذي تقوم به الدولة في مجال العمل التطوعي والتنمية الاجتماعية، وتمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية المجتمعية».

يُمكن للمشاركين حجز مقاعدهم قبل موعد التسجيل الرسمي «15 فبراير 2020» عبر الموقع ذاته.