أم القيوين تستضيف «حصن الاتحاد 7» فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي - وام

تستضيف إمارة أم القيوين العرض العسكري «حصن الاتحاد 7» والذي تنظمه القوات المسلحة خلال شهر فبراير المقبل في منطقة الكورنيش برعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

ووجه سموه الجهات الحكومية كافة بوضع جميع الإمكانيات المتاحة في الإمارة تحت تصرف اللجنة المنظمة بما يضمن استضافة متميزة لهذا الحدث ويعكس مكانته المهمة، مشيراً إلى أن استضافة مثل هذه الأحداث تعد واجباً وطنياً يجب على الجميع دعمه وتوفير كل الإمكانيات وأنه على ثقة كبيرة بقدرة الجهات المشاركة على إنجاح هذا الحدث من خلال التعاون والتنسيق بينها وبين اللجنة المنظمة وتقديم أنواع الدعم اللازم كافة لتحقيق أهدافها وأن دعم مثل هذه العروض واجب على كل أبناء هذا الوطن تقديراً ومحبة ووفاء للقوات المسلحة ولمنتسبيها الذين يشكلون بتضحياتهم درعاً حامية لمكتسبات الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره ويجسدون بتفانيهم روح الوطنية والتلاحم والانتماء.

العرض العسكري «حصن الاتحاد 7» يهدف إلى إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ الأمن | من المصدر

وينسجم هذا الحدث الكبير مع رؤية القيادة الحكيمة في إظهار الدور المهم الذي تقوم به القوات المسلحة الباسلة في حفظ أمن الوطن والمواطن وكل مقيم على أرض الإمارات والتي وصلت بدعم قيادتها الرشيدة وعزم رجالها وولائهم إلى درجة عالية من الكفاءة والاحتراف وتتقاسم شرف الدفاع عن الإخوة وتقف مع الشقيق في محنته وفي الوقت ذاته تحمل الأمل إلى بقاع الأرض نجدة للصديق وعوناً للمحتاج فكانت عنوان عزة الوطن لما وصلت إليه من قوة واقتدار وجاهزية وكفاءة وقدرة على تنفيذ المهام والواجبات.

ويهدف العرض العسكري إلى إظهار القدرات المتطورة لقواتنا المسلحة وما يتمتع به أفرادها من شجاعة وإقدام وتفانٍ ومهارات وخبرات ميدانية إضافة إلى ما تمتلكه من معدات وتقنيات حديثة ما جعل منها درعاً واقية للوطن تحمي مكتسباته وتعزز التنمية المستدامة وتصون مسيرته الاتحادية في مواجهة التحديات والتهديدات التي تعصف بمنطقتنا والعالم أجمع.

ورحب صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا باستضافة هذا العرض الكبير الذي يساهم في إبراز القدرات القتالية العالية لقواتنا المسلحة وإمكانيات منتسبيها في مختلف الوحدات والتشكيلات للتصدي لكل الطامعين والدفاع عن الحق والعدل.

وأكد سموه دعم هذا الحدث العسكري «حصن الاتحاد 7» وإنجاح فعالياته تثميناً للدور الاستراتيجي الذي تقوم به القوات المسلحة في تعزيز الأمن والاستقرار في دولة الإمارات والمنطقة ونصرة القضايا العربية.

من جانبه أكد رئيس اللجنة المنظمة للعرض العسكري أن «حصن الاتحاد 7» يشتمل على العديد من الفعاليات والمحاور وعلى رأسها العرض العسكري المشترك لمختلف تشكيلات القوات المسلحة بهدف إبراز التكامل والانسجام في ما بينها إضافة إلى تنفيذ عمليات ميدانية مثل المداهمات الحية التي تعكس صورة واقعية للقدرات والإمكانات القتالية لقواتنا المسلحة في تنفيذ عمليات الأمن الداخلي.. مشيراً إلى أن عرض هذا العام يتميز بتوسيع مشاركة الوحدات القتالية كافة بحجم أكبر عبر التركيز على العمليات المشتركة بين جميع الوحدات.

وقال: «إننا في عام الاستعداد للخمسين نستذكر جهود القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تطوير قواتنا المسلحة وتقدمها والارتقاء بها وما وصولها إلى هذه المرحلة المتطورة عدة وعتاداً إلا تجسيد لتلك النظرة الثاقبة ودعم ومتابعة قيادتنا الرشيدة لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار».