نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني: علاقاتنا مع الإمارات متميزة

المصدر: المنامة - وام

استقبل الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، في مكتبه بقصر القضيبية في العاصمة المنامة، عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية.

ورحب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة خلال اللقاء بعمر سيف غباش، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، التي تقوم على أسس راسخة، وعلى تنسيق وتعاون وتشاور دائم حول القضايا موضع الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، حرص قيادة دولة الإمارات على توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وتعزيز العلاقات الثنائية. وقال إن العلاقات الثنائية تتسم بالتعاون الوثيق في جميع القضايا الإقليمية والدولية، وهي علاقات تاريخية وطيدة، تقوم على أسس المساندة المشتركة في معظم القضايا.

حضر اللقاء الدكتورة الشيخة منيرة بنت خليفة آل خليفة، المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية، وعلي يوسف النعيمي، القائم بأعمال سفارة الدولة لدى البحرين.