مشاركة واسعة فيالمهرجان الصحي العاشر لذوي متلازمة داون

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمعية الإمارات لمتلازمة داون، بمقرها في دبي، المهرجان الصحي السنوي الـ 10 لذوي متلازمة داون وأسرهم، وذلك بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، ممثلة في مركز خدمات طب الأسنان بمركز البدع الصحي.

وتميز المهرجان بمشاركة واسعة من المستشفيات والمراكز الخاصة، وشمل معظم التخصصات الطبية التي تخدم أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وأسرهم.

ورحبت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة الجمعية، بالجهات المشاركة، وأثنت على الدور الهام الذي يقومون به، والذي يمثل أروع ترجمة للمسؤولية المجتمعية التي تصنع الفرق في حياة ذوي متلازمة داون وأسرهم.

وأشادت بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم مؤسسة عيسى صالح القرق للأعمال الخيرية، الذين كانت لهم المبادرة بفتح أول فصل تعليمي لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

وأعربت الدكتورة جعرور عن تقديرها للتعاون المميز من جميع الجهات، وفريق العمل من أعضاء مجلس الإدارة، وموظفي الجمعية والمتطوعين، مشيدة بدورهم الكبير في إنجاح الفعالية.

وأضافت: تضمنت الفعاليات، الكشف الطبي على الأسنان لذوي متلازمة داون، التي وفرتها سيارة الكشف الطبي المتحرك لهيئة الصحة، وورش العمل والنماذج التوضيحية الوقائية والعملية، لتعليم المستفيدين والحضور على كيفية العناية بالأسنان، وكل ما يتعلق بصحة الفم والأسنان. كما وفر المهرجان العديد من الفحوصات الطبية الهامة، كفحص السكر، وفحص ضغط الدم والعيون، وفحص القدم وقياس كتلة الجسم، وفحص هشاشة العظام. كما تم تقديم توصيات بنظام التغذية المناسب، والإرشاد حول نمط الحياة الصحي لذوي متلازمة داون، ومشاكل السمنة، وغيرها من الأمور الصحية الهامة للأسرة.