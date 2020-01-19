بلدية أم القيوين تنظم حملة "نظفوا بر الإمارات" بالتعاون مع "سفراء السعادة"

المصدر: ام القيوين - البيان

نظمت دائرة بلدية أم القيوين بالتعاون مع فريق سفراء السعادة التطوعي وبمشاركة إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، حملة "نظفوا بر الإمارات" مساء أمس السبت في منطقة الأقرن بالإمارة.

شارك في الحملة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي ورئيس فريق سفراء السعادة التطوعي، وعذراء حسن بن ركاض عضو المجلس الوطني الاتحادي، و العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، والمستشار الإعلامي عبدالله الشحي المدير التنفيذي لشبكة رؤية الإمارات الإعلامية، وعدد كبير من الجمهور من مختلف فئات المجتمع.

وأكد محمد عيسى الكشف أن الهدف من هذه الحملة هو رفع الوعي بأهمية حماية البيئة والحفاظ عليها وضمان استدامتها، مشيراً الى أن هذا النوع من الحملات يساهم في نشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع ويسهم في غرس مفهوم الحفاظ على البيئة لدى مختلف فئات المجتمع والأجيال الناشئة والقادمة، للمساهمة في تحمل المسؤولية تجاه حماية البيئة الصحراوية.

من جهتها وزعت إدارة الدفاع المدني بأم القيوين طفايات الحريق على أصحاب المخيمات الشتوية والتدريب على استخدامها، والتشديد على عدم استعمال الخيام للتخزين، وتجنب استعمال أي معدات منتجة للحرارة مثل الأفران والسخانات ومواقد الطهو داخل الخيام.

وأعرب المشاركون من الجهات الحكومية وطلبة المدارس والمتطوعين عن شكرهم للجهات المنظمة للحملة وإتاحتهم الفرصة لنشر الوعي بأهمية العمل التطوعي من أجل المحافظة على البيئة.