"دبي للتسوق " يطلق هاشتاج #DSFTURNS25 لمشاركة اللحظات الجميلة

المصدر: وام

أطلق مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ 25 تحدي هاشتاج" #DSFturns25 " للأشخاص الذين يشاركون أجمل اللحظات التي عاشوها خلال المهرجان باستخدام الوسم #DSFturns25 وذلك ضمن فعاليات الدورة الأكبر في تاريخ المهرجان بهدف إضفاء المزيد من الأجواء الاحتفالية وفرص الاستمتاع للزوار والمقيمين.

ويأتي تحدي الهاشتاج هذا العام لتعزيز هذه المشاركات سواء كانت من إحدى الحفلات الغنائية أو عروض الألعاب النارية اليومية أو زيارة لأحد مراكز التسوّق أو الأسواق الخارجية أو احتفالاً بالفوز بجائزة في أحد سحوبات المهرجان.

ويمكن للزوّار والمقيمين المشاركة في هذا التحدي عبر "فيسبوك" و "تويتر" و "انستقرام" و "سناب شات" و "ويبو" و "?ي كيه" و "تيك توك" باستخدام" #DSFturns25" حيث يتوجب على المشاركين التواجد في أحد المواقع التي تحتفي بمهرجان دبي للتسوّق عند التقاط الصورة أو الفيديو وإظهار هذا الموقع في هذه الصور أو الفيديو أو من خلال الإشارة إلى الموقع.

وسيجري اختيار فائز واحد يوميا على الانستغرام "@DSFsocial " للفوز بقسيمة هدايا بقيمة 1000درهم.