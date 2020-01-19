الحميدان : اجتماعات وقرارات قادمة لتطوير العمل القضائي والمؤسسي

المصدر: دبي- البيان

أكد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري تعكس مستوى الشفافية لحكومة دبي إلى جانب طموحها الذي يبلغ عنان السماء، فهي حكومة يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لن ترضى سوى بالريادة والمراكز الأولى.

ومن هذا المنطلق عقدنا اجتماع القيادة الاستراتيجي مع جميع أعضاء النيابة ومدراء الإدارات، استعدادا لتقديم الأفكار النوعية والمتميزة في مجال تطوير العمل القضائي والمؤسسي، وتأكيداً على وضع الخطط والقرارات المدروسة من أجل تبني الأفكار المبتكرة وتطبيقها بالشكل الصحيح ما يؤثر إيجاباً في مسار العمل ومستوى سعادة المتعامل والمجتمع، فالنتائج التي ظهرت مؤخراً تدفعنا لأن نكثف الجهود ونبذل المزيد من أجل تحسين مستوى خدمات متعاملي النيابة العامة وأن ترقى لطموحاتهم وتوقعاتهم كدائرة متجددة تتوق للريادة في كافة مجالاتها ولا ترضى إلا أن تكون على خط المنافسة وضمن المراتب الأولى.