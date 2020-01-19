  أبوظبي تستضيف المؤتمر العالمي السادس والعشرون للتطوّع في أكتوبر 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات،عن فتح باب تلقي الطلبات للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس والعشرون للتطوّع بدايًة من يوم 15 فبراير 2020.

يُعد المؤتمر العالمي للتطوع والذي سينطلق في العاصمة أبوظبي في الفترة من 11 حتى 14 أكتوبر 2020 هو أكبر تجمع عالمي لخبراء وممارسي العمل التطوعي، ويُعقد للمرة الأولى في الشرق الأوسط منذ تأسيسه عام 1970.

عمدت مؤسسة الإمارات، المؤسسة المضيفة للمؤتمر على وضع الخطط والأطر اللازمة لتنظيم هذا الحدث العالمي والذي تُشرف عليه لجنة عُليا تتألف من رواد العمل التطوعي في دولة الإمارات العربية المُتحدة بالتعاون مع الرابطة الدولية للجهود التطوعية وذلك في أعقاب الإعلان عن استضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر العالمي للتطوع 2020.

يتزامن مؤتمر هذا العام مع احتفال الرابطة الدولية للجهود التطوعية بيوبيلها الذهبي ومن المتوقع أن يستقطب آلاف المشاركين من مختلف دول العالم يمثلون مجتمع التطوع وقادة العمل التطوعي ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والأوساط الأكاديمية والشركات.

يمثل المؤتمر العالمي للتطوع طريقة مُميزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة حيث يهدف إلى تهيئة بيئة صحية تُشجع على التواصل وتبادل المعرفة والخبرات المُستمر بين المُهتمين بالعمل التطوعي.

تمثل الرابطة الدولية للجهود التطوعية النسيج الضام لشبكة تطوعية عالمية تتكون من مجموعه من قادة العمل التطوعي والمنظمات غير الحكومية ومراكز التطوع من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم وتعمل بالشراكة مع متطوعي الأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر وتحالف مجموعات المتطوعين وغيرهم من المنظمات الولية لدعم وتعزيز العمل التطوعي في جميع أنحاء العالم.



وعلق أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات بالإنابة قائلًا:" نحن فخورون باستضافة العاصمة أبوظبي للمؤتمر العالمي للعمل التطوّعي وهو الأمر الذي يؤكد الدور القيادي العالمي الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المُتحدة في مجال العمل التطوعي والتنمية الاجتماعية وتمكين الشباب وإعدادهم لتحمل المسؤولية المجتمعية ".

للمزيد من المعلومات حول المؤتمر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.iave2020.ae



يُمكن للمشاركين حجز مقاعدهم قبل موعد التسجيل الرسمي "15 فبراير 2020" عبر الموقع ذاته.