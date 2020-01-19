14 مبادرة ترفع منسوب إسعاد موظفي شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجهات من معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إسعاد الموظفين والوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر، مشيراً إلى أن قطاع التميز والريادة ابتكر برنامج «U99» منذ بداية العام الجاري من أجل إسعاد الموظفين وتلبية احتياجاتهم من خلال مجموعة من المبادرات النوعية التي يتم تنفيذها على مدار العام.

وأوضح اللواء العبيدلي أن اختصار كلمة «U99» تعني أن الموظف هو المستهدف من كافة مبادرات البرنامج بنسبة %99، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى إلى رفع معدلات السعادة الوظيفية إلى مستويات ريادية من خلال التركيز على الموظفين لأنهم الاستثمار الحقيقي في العمل. ولفت اللواء العبيدلي إلى أن برنامج «U99» نفذ خلال العام الماضي 14 مبادرة نوعية استهدفت 300 موظف في قطاع التميز والريادة الذي يتضمن الإدارة العامة للتميز والريادة، والإدارة العامة لحقوق الإنسان، مشيداً بجهود كافة القائمين على تنفيذ المبادرات المتميزة ضمن برنامج «U99» والتي حققت توجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد الموظفين.

وأوضح اللواء العبيدلي أن المبادرات التي نفذها برنامج «U99» تضمنت «اللقاء السنوي مع الموظفين»، واللقاء المفتوح «ساعة شفافية» الهادف إلى الاستماع إلى آراء الموظفين بشفافية ودون حواجز للوقوف على احتياجاتهم والتواصل المباشر معهم. وأضاف أن البرنامج نفذ مبادرات نوعية منها «خلوة القطاع»، وبرنامج مُجيب خاص بالموارد البشرية، ومبادرة «قطاعي أسرتي» إلى جانب مبادرة «مجلس رواد» وبرنامج خاص بالنزول الميداني، وبرامج خاصة «بالعنصر النسائي» وإفطار جماعي في شهر رمضان المبارك للموظفين، وحفل التكريم السنوي للمبدعين وغيرها من المبادرات الهادفة على إسعاد الموظفين والوقوف على احتياجاتهم.