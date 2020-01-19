«إنترسك 2020» يناقش اليوم أحدث حلول الحماية من الحرائق

المصدر: دبي - البيان

ينطلق اليوم معرض «إنترسك 2020»، المعرض التجاري الرائد عالمياً لقطاعات الأمن والسلامة والحماية من الحريق، والذي ستُقام فعالياته اليوم وإلى غاية 21 من الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويستعد كبار خبراء الأمن والسلامة والحماية من الحرائق لاستكشاف أحدث الحلول التكنولوجية التي ترتقي بمقومات قطاع الأمن العالمي خلال مشاركتهم في الفعالية، ويستضيف «إنترسك 2020» على مدار أيامه الثلاثة ما يزيد عن 1100 جهة عارضة من نحو 50 دولة، بما يشمل مُمثلين عن 50 شركة عالمية مُصنّعة لحلول السلامة، والذين سيستعرضون أحدث المنتجات الأمنية ومعدات السلامة العامة والحماية من الحرائق.

وإلى جانب دوره كمنصةٍ لاستعراض التقنيات الثورية التي ترسم ملامح جديدة لقطاع الأمن والسلامة العالمي، سيُركز «إنترسك 2020» على سُبل تطوير قطاع الأمن والسلامة العالمي من خلال استضافة سلسلة فعاليات ستغطي ثلاثة مجالات رئيسية، بحضور كوكبةٍ من صُناع التغيير من نحو 50 دولة، بما يشمل مُمثلين عن 35 شريكاً حكومياً ورابطات تجارية. من جهة ثانية، سيستعرض «مؤتمر إنترسك للحرائق» على مدى يومي 19 و20 يناير التقنيات الأمنية المتقدمة لإطفاء الحرائق، مع التركيز على تطور المعايير والمتطلبات التنظيمية المُعتمدة في هذا المضمار، كما سيتخلل المؤتمر تقديم دراسات حالة وتنظيم مناقشات حوارية.