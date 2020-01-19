مناقشة 12محوراً لـ «مسار خدمات المواطنين»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، بحضور أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، جلسة عصف ذهني لمسار خدمات المواطنين، والتي تأتي في إطار تنفيذ قرارات تشكيل «مجلس دبي»، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مع بداية العام الجديد، وشارك في الجلسة، التي ناقشت 12 محوراً، متخصصون من شرطة دبي ومن مختلف الجهات والدوائر الحكومية.

أهداف

وقال معالي اللواء عبدالله خليفة المري، إن هذه الجلسة تأتي ضمن الخطوات الأولى الرامية لتأسيس أنظمة عمل وسياسات تلبي الأهداف والتطلعات التي تضعها الحكومة ضمن مسار خدمة المواطنين، وإن تبادل المعارف والخبرات والتجارب، عبر جلسات العصف الذهني، تساهم في تحقيق الأهداف بصورة تتناسب مع طموحات القيادة الرشيدة في كافة الجوانب التي تخدم المواطنين وتوفر لهم جودة حياة ذات معايير عالمية.

من جهته، قال اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، في الكلمة التي ألقاها في افتتاح فعالية جلسة العصف الذهني في نادي الضباط، إن هذه الجلسة تأتي في إطار توجيهات معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين، الرامية إلى التواصل مع كافة الدوائر والمؤسسات التي نسعى معها إلى تكامل الأهداف والخطط والبرامج، للمضي قدماً في تحقيق الرؤية السامية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في وثيقة الرابع من يناير من العام 2020