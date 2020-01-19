تشديد العقوبة يحدّ من دخول الشباب مجاري الأودية بسياراتهم

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

ذهب معظم قراء «البيان» خلال الاستطلاع الأسبوعي إلى أن الحد من مغامرات الشباب بدخول مجاري الأودية بسياراتهم يتمثل في تشديد العقوبات، بينما ذهب البقية إلى أن الحد منها يكمن في تكثيف التوعية، حيث رأى 62 % من قراء الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي على «تويتر» أن تشديد العقوبة كفيل بتطويق هذه الممارسة، في حين رأى 38 % أن تكثيف التوعية تطوق هذه المغامرات غير المحسوبة والتي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه، في حين ذهب 54 % من قراء «البيان» على صفحتها على فيسبوك، أن تشديد العقوبة يطوق مغامرات الشباب بدخول مجاري الأودية بسياراتهم، بينما ذهب 46 % إلى أن تكثيف التوعية كفيل بتطويق هذه الممارسة الخطيرة، أما على موقع الصحيفة الإلكتروني فقد تساوت نسب الذاهبين إلى تشديد العقوبة وتكثيف التوعية لتطويقها.

تشديد العقوبة

من جهته أكد العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، أهمية تشديد العقوبة والغرامة على كل من يتجاوز مناطق الأودية بمركبته خلال جريانها، وتحميلهم المسؤولية الكاملة نتيجة لاستنزافهم جهود رجال الشرطة وفرق الطوارئ لإنقاذهم والبحث عنهم، بهدف الحد من تلك الظاهرة التي قد تتسبب في وقوع وفيات وإصابات ومفقودين، مؤكداً أن تحذيرات وجهود رجال الشرطة والجهات المعنية الأخرى خلال موسم هطول الأمطار وجريان الأودية الجبلية لم تعد كافية.

وأشار إلى أن قانون السير والمرور المنظم لقواعد وإجراءات الضبط المروري تنص على معاقبة قائد المركبة في حال عدم اتباع إرشادات وتعليمات شرطي المرور بالغرامة والنقاط السوداء، مطالباً بتشديد العقوبة على قائدي المركبات ضمن نص المادة «قيادة المركبة بتهور» في حال دخوله إلى مجاري الأودية، مؤكداً أن دوريات الشرطة مهمتها الأولى هي الحفاظ على سلامة أفراد المجتمع في مختلف الظروف، ودائماً يوجهون النصح والإرشاد لقائدي المركبات والمرافقين له بعدم المغامرة أو اقتحام مياه الأودية الجبلية.

خطط

وأضاف النقبي: ساهمت خطط إغلاق الطرق المؤدية إلى المواقع التي تشكل خطورة على قائدي المركبات خلال تقلبات الطقس، في الحفاظ على سلامة وتأمين قائدي المركبات والمرافقين لهم، كما يقوم فريق التوعية المرورية «تثقيف» بتوزيع البروشورات التحذيرية، بالإضافة لبث الرسائل التوعوية الإلكترونية عبر موقع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لتحذير أفراد المجتمع من مخاطر الاقتراب من المواقع الجبلية التي تشكل خطورة عليهم، بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية وتوعوية باللغة العربية والانجليزية والأوردية في جميع مناطق الأودية والشعاب الجبلية لتوعية قائدي المركبات والأهالي من مخاطر السيول على الأرواح والممتلكات.