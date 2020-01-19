الدراي: محمد بن راشد أرسى السعادة نهجاً

المصدر: دبي- البيان

ثمّن خليفة الدراي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، النهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى خدمة المتعاملين وإسعادهم وفتح باب المنافسة بين دوائر حكومة دبي، عبر إعلان نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوّق السري لحكومة دبي، والتي أجراها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، ومتابعة سموه الحثيثة لتنفيذ هذه التوجيهات الحكيمة التي تصب في مصلحة العمل وتحقق صالح الوطن. وقال: إن النتيجة التي حققتها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في هذه الدراسة تدفعنا للعمل الجاد، وتطوير قدراتنا.