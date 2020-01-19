داوود الهاجري: قيادتنا تقودنا نحو التميّز

المصدر: دبي- البيان

قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، إن ما تقوم به حكومة دبي في خلق أجواء تنافسية بين الجهات الحكومية فيها، ينطلق من خطة استراتيجية ورؤية بعيدة المدى تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة إلى أفضل المستويات العالمية، وتحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تقودنا نحو التميّز الذي ننشده جميعاً لتطوير منظومتنا في بناء مدينة عالمية الخدمة تستهدف تحقيق الرقم واحد. وأضاف الهاجري في تصريح له: جاء إعلان نتائج مؤشر سعادة المتعاملين بكل شفافية محفزاً للجهات الحكومية على بذل المزيد من العطاء، وتقديم خدمات لتلبية احتياجات وتوقعات مقيمين وزوار دبي.