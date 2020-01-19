المري: شرطة دبي حريصة على تقديم الأفضل

المصدر: دبي- البيان

أكد معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، حرص شرطة دبي الدائم في العمل على إسعاد المتعاملين والمنافسة في تقديم أفضل الخدمات وخاصة الذكية منها لتصبح إمارة دبي سباقة عالمياً في تحقيق السعادة وتقديم الخدمات إلى المتعاملين بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن.

وتقدم بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على إعلان نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين لحكومة دبي لعام 2019، مشيداً بالمنافسة العالية بين الدوائر الحكومية الساعية لتحقيق تطلعات قيادتنا.