طارش المنصوري: الارتقاء بخدمة المتعاملين

المصدر: دبي- البيان

أكد طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، أن حكومة دولة الإمارات تتطلع إلى سعادة المجتمع والمتعاملين، وأن اعتماد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية، يهدف للارتقاء بأداء خدمة المتعاملين في الجهات المختلفة الحكومية، ويؤكد التطور والمكانة التي بلغتها دبي في تحقيق رفاه الناس وسعادتهم، وتقديم الأفضل عالمياً والتي هي على رأس أولويات حكومتنا.

وأضاف المنصوري: نريد جميعاً أن تكون دبي كما أرادها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أفضل مدينة في العالم في إسعاد الناس.