دبي تدعم تطلعات المستقبل باستراتيجية إعلامية موحدة

المصدر: دبي ــ وام

ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، الاجتماع الأول للمجلس أمس بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي، لمناقشة الخطوط العريضة لعمل المجلس ومتطلبات المرحلة المقبلة، لإحداث طفرة تطوير كبرى في القطاع الإعلامي، وبما يعزز أسس قاعدة الاقتصاد الإعلامي ويتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد.

وأكد سموه أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 يبرهن على الأثر الإيجابي الكبير والبصمة الواضحة التي تركتها دبي على صفحة الإعلام العربي، مشدداً أن تطوير المؤسسات الإعلامية في صدارة أولويات المجلس.

ووجه سموه بسرعة إعداد استراتيجية موحّدة تدعم تطلعات دبي للمستقبل. كما وجه سموه بتقديم مقترحات لتحديد مسارات التطوير ووضع مؤشرات أداء ترصد مستوى التقدم في ذلك.

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