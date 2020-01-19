برنامج الشيخة فاطمة للتطوع يدشّن «رد الجميل للوطن» برأس الخيمة

المصدر: أبوظبي - وام

دشّن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع مبادرة رد الجميل للوطن في إمارة رأس الخيمة في رسالة ولاء ووفاء وعطاء في مبادرة مبتكرة لاستقطاب شباب الإمارات وبناء قدراتهم وتمكينهم من خدمة المجتمع من خلال برامج إبداعية ترسخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني تحت شعار «على خطى زايد» تعبيراً عن ولائهم للقيادة الحكيمة ووفائهم للوطن وعطائهم للمجتمع وانسجاماً مع توجيهات القيادة الحكيمة بأن يكون 2020 عام الاستعداد للخمسين.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وبالشراكة الاستراتيجية مع مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام وجمعية دار البر ومؤسسة بيت الشارقة الخيري ومجموعة المستشفيات السعودية الألمانية وجمعية إمارات العطاء في نموذج للعمل المجتمعي المشترك لصناعة القادة وبناء القدرات والتمكين المجتمعي والتسامح الإنساني.

وتتضمن مبادرة رد الجميل تبني العديد من البرامج المجتمعية والصحية والتعليمية والرياضية من خلال استحداث الشركات بين المؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية لاستقطاب الشباب وتمكينهم من التطوع بخبراتهم ومهاراتهم لخدمة المجتمع، والذي يشكل مناسبة لتجديد الانتماء للوطن وترابه الطاهر والولاء والإخلاص لقيادته الرشيدة التي لا تدخر وسعاً لجعله الأفضل.

وأكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن العمل التطوعي والعطاء المجتمعي لخدمة البيت الإماراتي الكبير هو السبيل الأمثل لرد جزء من جميل هذا الوطن المعطاء وقيادته الكريمة التي وفرت أرقى سبل العيش الهانئ للجميع تحت مظلة ثابتة من السعادة والأمان تحلم به شعوب كثيرة.

من جهتها أكدت سمية السويدي، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية في رأس الخيمة، أن الأعمال التطوعية تعد أسمى الأعمال الإنسانية لخدمة المجتمع، وأن سعي المؤسسة إلى تبني برامج مؤسسية مجتمعية مشتركة تعزز ثقافة العمل التطوعي ونشر قيم المسؤولية الاجتماعية بما يسهم في دعم وتعزيز مسيرة العطاء والتقدم والتنمية في الدولة.