«موارد الشارقة» تراجع استراتيجيتها

المصدر: الشارقة- وام

عقدت دائرة الموارد البشرية بالشارقة في مقرها الرئيس باللية اجتماعها الدوري، لمراجعة واستعراض الخطط التشغيلية للخطة الاستراتيجية 2017 - 2021م، وذلك للوقوف على نتائج تنفيذ الخطة التشغيلية للعام 2019 واستعراض خطة العام الحالي.

وثمن عبدالله سالم المشوي مدير دائرة الموارد البشرية، خلال الاجتماع جهود الجميع في تنفيذ الخطط التشغيلية، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والنتائج والإنجازات التي حُصدت خلال عام 2019.

وأكد أن الدائرة تسعى جاهدة إلى وضع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تنمية الموارد البشرية واستثمار طاقاتهم، موضع التنفيذ، وفق توجيهات المجلس التنفيذي .