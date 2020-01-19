افتتاح الحديقة الجيولوجية في الشارقة غداً

المصدر: الشارقة- وام

تفتتح هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة غداً الحديقة الجيولوجية في البحيص بالمنطقة الوسطى، التي تتميّز بتصاميم فريدة في مساراتها، يمكن من خلالها التعرف على كيفية تكوّن أبرز المعالم الجيولوجية في المنطقة، مثل سلسلة جبال الحجر، والجبال المنفردة الأخرى، والسهول الحصوية، وكثبان الرمال.

وتتضمن الحديقة موقعين أثريين يسهمان في تعزيز المعرفة بتاريخ استيطان البشر لهذه المنطقة، والذي يعود إلى أكثر من 125 ألف سنة.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: إن مشروع الحديقة الجيولوجية يأتي ضمن رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف تعريف الزوار والسكان بالأهمية الجيولوجية لجبل بحيص والمناطق المحيطة به، وإتاحة الفرصة لزوار المنطقة لاستكشاف المعروضات في القاعات الداخلية، والتجوّل في أرجاء الحديقة الخارجية.

ويتضمن الموقع المميّز للحديقة خصوصاً وجبل بحيص عموماً دلائل تاريخيّة حول كيفية تشكل الطبيعة المحلية قبل فترة لا تقلّ عن 93 مليون سنة، وهو موقع غنيّ بالبقايا المتحجّرة للعديد من الكائنات البحريّة القديمة، التي استوطنت بحاراً ضحلة كانت تغمر معظم اليابسة في الإمارات حتى فترة قريبة من المنظور الجيولوجي.