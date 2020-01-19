توصية بإدخال الذكاء الاصطناعي في علاج أمراض الأطفال

المصدر: أبوظبي - البيان

أوصى مؤتمر صحة الدولي الرابع عشر لطب الأطفال الذي نظمته شركة أبوظبي للخدمات الصحية بضرورة توحيد الجهود لضمان توفير أحدث التقنيات لعلاج أمراض الأطفال، وأهمية العمل الجماعي من أجل إنشاء مستشفى تخصصي للأطفال في دولة الإمارات.

وأكد المؤتمر في ختام 3 أيام من البحث والنقاش أهمية مواكبة التطور الطبي والتميز وإدخال الذكاء الاصطناعي في مجال طب الأطفال، وإتاحة الفرصة لأطباء الإقامة للالتحاق بالجامعات، والمستشفيات العالمية من أجل تطوير تحصيلهم العلمي، وإثراء الساحة العملية بالأبحاث وتوفير المقومات الداعمة لها.

فعاليات

وقال الدكتور صادق محمد الشريف استشاري طب الأطفال ورئيس أقسام الأطفال في مستشفى العين، التابع لشركة «صحة»، رئيس المؤتمر إن اليوم الختامي للمؤتمر شهد تنظيم 3 جلسات ناقشت موضوعات طبية عدة لأمراض الأطفال، منها الأساليب العلاجية لإصابة الضفيرة العضدية التوليدية، وعلاج العظام عن الأطفال، وعلاج الأعصاب والصرع، والسكتة الدماغية عند الأطفال، وخيارات علاج الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، والآفاق الجديدة في علاج الأمراض العصبية العضلية، والحساسية المفرطة لدى الأطفال، وعلاج الحمى، وغيرها من الأمراض التي تصيب الأطفال، وأحدث العلاجات لها.

وتم خلال المؤتمر عرض 69 بحثاً أجراها أطباء أطفال يعملون في مستشفيات شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة).