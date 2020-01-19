تشغيل «المشروع 3» في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية أبريل المقبل

المصدر: دبي- البيان

تفقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

واستمع معاليه من فواز المحرمي المدير التنفيذي لشركة «شعاع للطاقة 2» لشرح حول التقدم المحرز في المشروع الثالث الذي سيتم تشغيله في أبريل 2020.

وتتركز الجهود في المرحلة الحالية على التحضيرات والاستعدادات التشغيلية من قبل فريق المشروع لتقييم مدى جاهزية محطة التحويل الفرعية، وبعد الانتهاء من الاختبارات الأولية سوف يتم البدء باختبارات التشغيل التجريبي للمحطة بشكل عام.

وتقوم الهيئة بتنفيذ المشروع وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع التحالف، الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها. ويجري بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية على 3 ثلاث مراحل، حيث تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 200 ميجاوات في مايو 2018 والمرحلة الثانية من المشروع بقدرة 300 ميجاوات في أغسطس 2019.

ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالتركيبات الثابتة. وقد حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية لهذه المرحلة من المجمع، بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أمريكي للكيلوات ساعة بنظام المنتج المستقل .

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع للطاقة–2»، لتنفيذ المشروع، وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة، حيث تمتلك «مصدر» 24% فيما تمتلك «إي دي إف انرجي نوفل» 16%، فيما يتولى الائتلاف الدولي الذي تقوده شركة «جرانسولار» الإسبانية المتخصصة في مقاولات الطاقة المتجددة، ويضم شركتي أكسيونا الإسبانية و«جيللا» الإيطالية، أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC).

طاقة إنتاجية

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشاريع الطاقة الشمسية قيد التشغيل حالياً في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 713 ميجاوات، حيث ستصل إلى 1013 ميجاوات في أبريل 2020، حيث تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي حالياً بتنفيذ أربعة مشاريع أخرى بقدرة 2150 ميجاوات، وبذلك تصل القدرة الإجمالية للمراحل الخمس الحالية للمجمع إلى 2,863 ميجاوات.

هدف

تهدف هيئة كهرباء ومياه دبي إلى الوصول إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، وذلك من أجل تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي ترمي إلى إنتاج 75% من إجمالي الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، وأن تكون دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.