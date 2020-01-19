20 حافلة لدعم النقل العام في العين

المصدر: العين - وام

أعلن مركز النقل المتكامل عن تشغيل 20 حافلة جديدة من نوع مرسيدس سبرنتر، وإضافة خمس خدمات إلى شبكة النقل بالحافلات العامة في مدينة العين وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء بجودة خدمات النقل العام بالحافلات وصولاً إلى شبكة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي.

وتأتي هذه الخدمات الجديدة استجابة للطلب المتزايد من الجمهور على خدمات النقل العام، وتوفير تغطية جغرافية أشمل لأسطول الحافلات، وتلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين عبر تقديم خدمات نقل مريحة وآمنة، وذلك ضمن الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز نظام النقل الجماعي وجعل التنقل بالحافلات العامة الخيار الأكثر ملاءمة وراحة للجمهور.

وأوضح المركز أن الخدمة رقم 375 تصل بين منطقة الهير إلى سويحان مروراً بمنطقة ناهل، كما تخدم عمال العزب والمزارع الممتدة على طول الطريق، ويبلغ عدد الرحلات على الخدمة 12 رحلة في كلا الاتجاهين.

أما الخدمة رقم 901 من متحف العين الوطني إلى مركز القطارة للفنون فتخدم المناطق السياحية والأثرية في مدينة العين ومنطقة وسط المدينة وكذلك الدوائر الحكومية، ويبلغ عدد الرحلات 36 رحلة في كلا الاتجاهين.

وفيما يخص الخدمة رقم 902 من محطة حافلات العين إلى الواحة مول/ صناعية الهيلي، فهي تخدم التجمعات السكنية والعاملين في صناعية الهيلي إضافة إلى الدوائر الحكومية. ويبلغ عدد الرحلات على الخدمة 38 رحلة في كلا الاتجاهين.

أما الخدمة رقم 941 من ميديكلينيك/ مستشفى الجوهرة إلى شعاب الأشخر تخدم منطقة شعاب الأشخر ومجمع مرور العين إضافة إلى الدوائر الحكومية والمستشفيات التالية: مستشفى الجوهرة ومستشفى نيو ميديكال سنتر «إن إم سي» ومستشفى النور، ويبلغ عدد الرحلات 38 رحلة في كلا الاتجاهين.

والخدمة الخامسة رقم 991 من محطة حافلات العين إلى مساكن جبل حفيت تخدم مساكن جبل حفيت ومنطقتي عين الفايضة ونعمة الجديدة وكذلك منطقة صناعية العين، ويبلغ عدد الرحلات 38 رحلة في كلا الاتجاهين.