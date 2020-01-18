أحمد بن محمد يترأّس الاجتماع الأول لمجلس دبي للإعلام

المصدر: البيان الإلكتروني

ترأّس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام الاجتماع الأول للمجلس اليوم بمقر المكتب الإعلامي لحكومة دبي وبحضور أعضاء المجلس وذلك لمناقشة الخطوط العريضة لعمل المجلس ومتطلبات المرحلة المقبلة لإحداث طفرة تطوير كبرى في القطاع الإعلامي المحلي وبما يعزز أسس قاعدة الاقتصاد الإعلامي للإمارة ويتوافق مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الجديد.

وفي مستهل الاجتماع، أثنى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم على جهود أعضاء المجلس والتي كانت وراء سلسلة من الإنجازات المهمة وصلت بدبي إلى تحقيق الريادة الإعلامية على مستوى المنطقة العربية، مؤكداً سموه أن تلك الإسهامات محل تقدير على المستويين الداخلي والخارجي، إذ يبرهن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي للعام 2020 الأثر الإيجابي الكبير والبصمة الواضحة التي تركتها دبي على صفحة الإعلام العربي.

وأكد سموه أن تطوير المؤسسات الإعلامية في دبي يشكّل مهمة رئيسة في صدارة أولويات المجلس، مع ضرورة تطبيق أفضل المعايير والممارسات العالمية وبما يتواءم مع الاحتياجات المحلية، ليكون إعلام دبي مرآة حقيقية لدولة الإمارات ينقل رسالتها إلى العالم بمحتوى عالي الجودة يواكب متطلبات العصر، ويخدم المجتمع ويلبي احتياجاته، مع توظيف التكنولوجيا بأسلوب يضمن الاستفادة من منصاتها المختلفة لإكساب إعلامنا المحلي قدرات تنافسية عالمية.

ونوّه سموه أن النجاحات الإعلامية التي حققتها دبي حتى اليوم أسست قاعدة صلبة تعين على انطلاقة قوية للنهوض بإعلام دبي نحو مستوى التميز المأمول، والارتقاء بمضمونه ورسالته وبما يتواكب مع الطموحات المنتظرة للمرحلة القادمة، آخذين في الاعتبار ما تحتاجه مسيرة التنمية القوية في دبي من إعلام قادر على مسايرتها، بما يستدعيه ذلك من سرعة الاستعداد لهذه الانطلاقة ورؤية واضحة لما يمكن القيام به من جهود للوصول إلى مستويات الإجادة المرجوة باستحداث مسارات تطويرية تأخذ بإعلامنا المحلي إلى أعلى مراتب التنافسية عالمياً.

وخلال الاجتماع، قال سموه: "أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن عام 2020 سيكون بداية التغيير الكبير الذي سينقلنا للمرحلة المقبلة بكل قوة، وعلينا أن نكون على قدر هذه المسؤولية... وأن نؤكد شراكة الإعلام في تحقيق هذه النقلة والنهضة التنموية الكبيرة المنتظرة، ودعمه للجهود الرامية إلى الوصول لمستقبل أفضل تظل فيه الريادة من نصيب دولة الإمارات في شتى المجالات."

وحول التصورات الأساسية لآليات عمل مجلس دبي للإعلام، أكد سمو رئيس المجلس أن التخطيط السليم هو أساس النجاح وأن السرعة عنصر حاسم في تنفيذ تحولات إيجابية ترقى بإعلامنا المحلي وتدعم إعلام المنطقة، موجهاً سموه بسرعة العمل على إعداد استراتيجية موحّدة تدعم تطلعات دبي للمستقبل ويتم من خلالها صياغة أهداف واضحة لقطاع الإعلام وتحديد متطلبات تحويل تلك الأهداف إلى إنجازات ملموسة ضمن أطر زمنية محددة.

وأشار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن وضع استراتيجية موحّدة للإعلام يحقق تكامل الأدوار فيما بينها لبناء خارطة إعلامية متكاملة العناصر تسهم في رفع مستوى التأثير الإيجابي لإمكانات التي تتمتع بها مؤسسات دبي الإعلامية كل على حدة، علاوة على ضمان أعلى مستويات اتساق وتطابق أهداف الرسالة الإعلامية وتجنّب التضارب فيما بينها بما يقود إلى تحقيق التكامل الإعلامي المنشود.

ووجه سموه بتقديم مقترحات تطوير مؤسسات إعلام دبي ووضع مؤشرات أداء ترصد مستوى التقدم في ذلك، بما يضمن سير عملية التطوير بأسلوب فعّال يكفل سرعة بلوغ الأهداف المرجوة استعداداً للانتقال إلى مراحل تطويرية جديدة على المديين القريب والمتوسط، مع وضع التصورات اللازمة لكيفية إشراك المجتمع الإعلامي الضخم الذي تضمه دبي بين جنباتها ويُقدّر بنحو 4000 شركة تغطي كافة الأنشطة الإعلامية، في تحقيق الرؤية الإعلامية الجديدة لدبي.

وقال سموه مخاطباً أعضاء المجلس: "أثق في قدرتكم على تقديم أفكار ترفع سقف مساهمة الإعلام في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً... دولتنا تتقدم بخطى سريعة في مضمار التنمية وعلى كل المسارات.. والإعلام عليه العمل بنفس مستوى السرعة في تطوير قدراته وإعداد كل ما يلزم لترسيخ الريادة الإعلامية الإماراتية، وبما يرقى إلى حجم توقعات القيادة الرشيدة لقطاع الإعلام وباقي القطاعات الحيوية؛ بما في ذلك إعداد الكوادر الوطنية كهدف يتصدر قائمة أولوياتنا، وتوفير جميع المقومات اللازمة لتفوقها إعلامياً فضلاً عن ضمان مواكبتها لأحدث التوجهات العالمية في هذا المجال".

حضر الاجتماع سعادة منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وأعضاء المجلس: سعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات، والدكتورة حصة لوتاه، وماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستوديوهات، وأحمد سعيد المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الإذاعة والتلفزيون في مؤسسة دبي للإعلام، وأحمد الحمادي المدير التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، وجمال الشريف، الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، ومحمود الرشيد مدير عام شبكة الإذاعة العربية، وسالم باليوحه، مدير إدارة الخدمات الإعلامية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وهند طيب باقر، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد اعتمد خلال الاجتماع الأول لمجلس دبي مجموعة قرارات تضمنت قراراً بتشكيل "مجلس دبي للإعلام"، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، بما يتفق مع أهداف "وثيقة 4 يناير 2020" التي أصدرها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مطلع العام الجاري، نحو تطوير منظومة عمل شاملة ومتكاملة ذات رؤية مستقبلية للارتقاء بكافة مجالات العمل والحياة في دبي.