حمدان بن محمد يعتمد نتائج "سعادة المتعاملين" و "المتسوق السري" للجهات الحكومية

المصدر: البيان الإلكتروني

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نتائج دراسات سعادة المتعاملين والمتسوق السري للجهات الحكومية في دبي، والتي يجريها برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: "أعلنا في سبتمبر 2019 بأننا سنكشف عن نتائج مؤشر سعادة المتعاملين والمتسوق السري بهدف تعزيز مستويات الأداء في مختلف مؤسسات حكومة دبي، واليوم وبكل شفافية نعلن النتائج ونبارك للجهات الثلاث الأولى ونقول لهم نتطلع للمزيد من التطوير ولا نكتفي بما نحقق".

وأثنى سموه على نتائج أصحاب المراكز الثلاث الأولى التي حققتها كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات وهيئة الصحة. والمراكز الثلاث الأخيرة بالترتيب هي جمارك دبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون بالتساوي ودائرة الأراضي والأملاك، والنيابة العامة.

ووجّه سموه الجهات الحكومية التي جاءت نتائجها دون المتوسط بتسليم خطط تطويرية خلال أسبوعين من استلام تقارير الأداء وذلك بالشراكة مع متعامليها للارتقاء بمستوى سعادة المتعاملين ورضاهم عن الخدمات المُقدمة.

وأضاف: "محمد بن راشد أرسى التميز نهجاً للعمل الحكومي وسعادة الناس أولوية لا تهاون في تحقيقها. لنعمل معا لتكون دبي أسعد مدن العالم كما يريدها سموه. أهيب بجميع الجهات الحكومية استمرار جهود التحسين بروح الفريق الواحد، لمواكبة تطلعات المتعاملين وفقاً لأفضل المعايير العالمية".

وأوضح سموه إلى أن مؤشرات الأداء تعيننا على رصد مستوى التقدم في تطوير قدراتنا الحكومية، وأضاف: "أتابع شخصيا سير العمل في مختلف قطاعات حكومة دبي.. وأطلع على التقارير بشكل دوري للتأكد من عدم وجود عوائق في طريق بلوغ أهدافنا. علينا مضاعفة الجهود لتحقيق أعلى درجات سعادة المواطنين والمقيمين والزوار".