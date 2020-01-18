تعرف إلى أول شخص كان محمد بن راشد شاهداً على عقد قرانه ؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي ان توثيقه للزواج كان غير تقليدي ، حيث كان من مركز الخدمات الذكي وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأضاف خلال الحلقة الرابعة من برنامج استوديو 71 أن يوم زواجه لم يكن باختياره، مشيراً إلى تلقيه اتصالاً قبل حفل زفافه من معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل يخبره بأنه سيكون أول شخص في العالم يشهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد على" ملجته" عقد قرانه ، مشيراً إلى سعادته الكبيرة بهذا الحدث الفريد.

وأكد أنه يتشرف بأنه خريج مدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مشيراً إلى تعلمه الكثير من سموه .

وأوضح معالي عمر العلماء انه كان لديه شغف كبير بالعمل في إدارة المال واستثماره.

كما تحدث معاليه في الحلقة عن أهم محطات حياته الشخصية والعملية.