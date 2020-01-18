شرطة دبي: صفر % بلاغات السطو على محال الذهب عام 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن الإدارة نجحت في تحقيق مؤشر صفر % في بلاغات السطو على محال الذهب والمجوهرات خلال العام 2019، وأنهم حددوا مهلة لعدد 321 رخصة تجارية لتعديل اشتراطاتها الأمنية.

وأكد العميد الجلاف أن هذه النتائج المثمرة ما كانت لتتحقق لولا توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة مساعده لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، بتوحيد وتكثيف الجهود الأمنية، ووضع خطط واستراتيجيات مدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي تعزز الأمن وتمنع وقوع الجريمة، إلى جانب التنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التكامل في منظومة العمل الأمنية، والوصول بالأداء إلى أعلى درجات التميز.

وأضاف العميد الجلاف أنهم يحرصون على مد كافة جسور التواصل مع الشركاء لتحقيق التكامل في منظومة العمل، بهدف الوقوف على آلية ميدانية موحدة تعزز قنوات التواصل وتفعل دور الشركاء في كافة المجالات، وهو ما يساهم في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاث لاستراتيجيتها، والتي تتمثّل في "إسعاد المجتمع" و"دبي مدينة آمنة" و"الابتكار في إدارة الموارد".

وأكد أنهم يولون مجمع وسوق الذهب في دبي أهمية كبيرة نظرا لكونه جزءا رئيسيا من السوق الاقتصادي والسياحي للإمارة، وعليه فإنهم يحرصون على وضع إجراءات أمنية مشددة ورادعة، إلى جانب التأكد من تطبيق إجراءات السلامة وفق المعايير العالمية وبأحدث التقنيات المدعومة بأنظمة الذكاء الاصطناعي حفاظا على الممتلكات وسير الأعمال، وتعزيزا للأمن والأمان.