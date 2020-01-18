مكتوم بن محمد يعزي في وفاة بخيتة بن حليس

المصدر: دبي - وام

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، واجب العزاء في وفاة المرحومة بخيتة خليفة بن حليس والدة كل من مبارك وعبدالله سلطان الجتال.

فقد قام سموه بزيارة إلى خيمة العزاء في منطقة العوير صباح أمس، حيث قدم صادق تعازيه ومواساته إلى أنجال وذوي المغفور لها بخيتة بن حليس، راجيا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه، وأن يسكنها فسيح جناته - إنا لله وإنا إليه راجعون -.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، واجب العزاء في وفاة المرحومة بخيتة خليفة بن حليس، راجيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه.