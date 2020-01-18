11 مليونا من «الهلال» لـ3686 أسرة بعجمان

المصدر: عجمان-البيان

أنهى مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان أنشطة العام الماضي 2019 بدعم 3686 أسرة، وذلك بواقع 16234 مستفيداً، وتنوعت مشاريع الدعم بين إنسانية وطبية وموسمية وأخرى مخصصة لأصحاب الهمم وطلاب العلم وغيرهم، وذلك بقيمة إجمالية بلغت 10 ملايين و969 ألفاً و633 درهماً.

وراوح الدعم الطبي المق دم للأسر المستفيدة في عجمان بين الأدوية العلاجية، والعمليات الجراحية داخل الدولة، واستكمال العلاج الإشعاعي، والعلاج الطبيعي، وأدوية المصابين بالسرطان، والتهاب الكبد الوبائي إضافة إلى أمراض الكلى والمسالك البولية، وغيرها، واستفاد من الدعم نحو 194 أسرة، بعدد أفراد يبلغ 665 نسمة، وبقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين، و107 آلاف و793 درهماً.

وقال سيف إبراهيم النعيمي مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان: «يسعدنا استقبال العام الجديد بهمة وتفاؤل كبيرين بعد عام ناجح مليء بالجهود التي بذلها فريق العمل في المركز، يسبقها في ذلك الدعم اللامحدود الذي نلقاه من قيادتنا الرشيدة والمسؤولين في الهيئة، ونؤكد أننا لن نتوقف عن الإنجازات المتحققة في العام الماضي، وسنقدم في 2020 ما يعزز دور وريادة الهيئة في العمل الإنساني الخيري».

على صعيد متصل، استفاد 2008 أسر من المشاريع الموسمية التي نفذها مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان داخل الدولة، وذلك بواقع 8555 نسمة، وتضمنت المواد المقدمة في هذا الصدد المير الرمضاني، والمواد العينية، وتوزيع الأضاحي، وزكاة المال .

وفي إطار مشاريع دعم ذوي الهمم التي ينفذها مركز الهلال الأحمر الإماراتي في عجمان، استفادت 40 أسرة بواقع 194مستفيداً من مشروعي دفع الرسوم الدراسية للطلبة أصحاب الهمم .