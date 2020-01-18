«طرق دبي» تدرّب 341 موظفاً للحالات الطارئة

المصدر: دبي-البيان

نفذت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، دورة توعوية عن الإسعافات الأولية لحالات القلب الطارئة، شارك فيها 341 موظفاً منهم 147 مواطناً، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز الوعي الصحي لدى الموظفين، وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة الحالات المرضية الطارئة.

قال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن هذه الدورة تأتي في إطار إدراكنا بأهمية تزويد موظفينا بالوعي الصحي والمهارات المُعززة لهذه المهارات، خاصة أن الإسعافات الأولية في الحالات القلبية تعتبر خطوة استباقية مهمة لحين وصول الدعم الطبي اللازم لعلاج الحالة، موضحاً أن الشهادات التي حصل عليها 341 موظفاً مشاركاً منهم 147 مواطناً .