«كهرباء دبي» تعزّز الذكاء الاصطناعي في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

تولي القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالغاً بالحفاظ على البيئة ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر، واضعة تعزيز دعائم الاستدامة في مقدمة الأولويات الاستراتيجية في ضوء «رؤية الإمارات 2021» الرامية إلى توفير بيئة مستدامة واقتصاد تنافسي متنوع ومستدام يضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة، وفي ظل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، خطت الدولة خطوات متقدمة على درب الاستدامة، مدفوعة بإنجازات نوعية على صعيد تطويع التقنيات المتقدمة لصنع واقع جديد وإيجاد نموذج يحتذى في التنمية المستدامة على مستوى العالم.

وأدركت دولة الإمارات أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره حجر الأساس لتحقيق أهداف الاستدامة، في وقت تفيد فيه التوقعات بأن تسهم هذه التقنية المتقدمة في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 35% حتى عام 2031، مع تخفيض النفقات الحكومية بنسبة 50% سنوياً من خلال الحد من الهـدر فـي عدد المعاملات الورقية وتوفير ملايين ساعات العمل سنوياً. وتهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 إلى الارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبدعة ومبتكرة ذات إنتاجية عالية، وتستهدف قطاعات حيوية عدة في الدولة، منها قطاع الطاقة المتجددة عبر إدارة المرافق والاستهلاك الذكي.

الذكاء الاصطناعي

استلهاماً للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الاعتماد على الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالخدمات والقطاعات والبنية التحتية المستقبلية، تواصل هيئة كهرباء ومياه دبي جهودها لدعم مبادرة «دبي الذكية» التي تهدف إلى أن تصبح دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم، مدفوعة بقدرة عالية على التكيّف مع المتغيرات العالمية واستشراف المستقبل وتسخير الطاقات والإمكانيات لتحقيق الرفاهية والسعادة. وتعتمد الإمارة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز استدامة وكفاءة الطاقة، في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه دبي .

التزام

تلتزم هيئة كهرباء ومياه دبي برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في سعيها لاستشراف وصنع المستقبل، واضعة نصب أعينها تطبيق ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد عشر سنوات، تماشياً مع رؤيتها كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة. وفي خطوة طموحة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إرساء دعائم استدامة وكفاءة الطاقة، أطلقت الهيئة مبادرة «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، لإعادة صياغة مفهوم المؤسسات الخدماتية والتحول إلى أول مؤسسة رقمية .