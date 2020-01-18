شرطة أبوظبي تعلن تخريج دورة التحقيق في الحوادث

المصدر: أبوظبي ـ البيان

استفاد 17 منتسباً من شرطة أبوظبي من دورة التحقيق في الحوادث التي عقدتها إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع الشرطة الألمانية، في إدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ، وقال العقيد سالم خليفة الدرعي، مدير إدارة مسرح الجريمة: إن الدورة استهدفت تعريف المنتسبين بإجراءات التحقيق في الحوادث المرورية على الطريق العام، والحوادث الخطيرة، وأكد حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في العديد من المجالات الشرطية والأمنية لمواكبة التطور الذي تشهده مختلف الإدارات ومواصلة لتحقيق أهداف ورؤية شرطة أبوظبي الرامية إلى تعزيز دعائم الأمن والاستقرار الذي ينعم به المجتمع. حضر التخريج المقدم حسين حميد الجنيبي، نائب مدير إدارة مسرح الجريمة، والرائد أحمد الملا من إدارة التدريب وعدد من الضباط.