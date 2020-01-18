المري يترأس اجتماع «مسار خدمات المواطنين»

المصدر: دبي- البيان

ترأس معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، المفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، اجتماعاً بحضور الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين، وذلك ضمن اجتماعات مسار خدمات المواطنين الذي يأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي أمر بها سموه ضمن قرارات تشكيل «مجلس دبي» مع بداية العام الجديد.

واطلع معالي اللواء عبد الله خليفة المري، خلال الاجتماع على استراتيجية دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ورؤيتها وأهدافها لخدمة المواطنين على مستوى إمارة دبي، وتحديد المستهدفات، بهدف وضع خطط واضحة المعالم تلبي طموح القيادة الرشيدة وتطلعاتها بما يحقق المستهدفات المرجوة من مسار خدمات المواطنين.

تطوروقال معالي اللواء المري، إن الاجتماعات المقبلة ستشهد تطوراً واضحاً في المجالات كافة، وطرح مقترحات وحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بهدف إطلاق مبادرات استراتيجية ونوعية تلبي أهداف الحكومة ضمن مسار خدمات المواطنين، مؤكداً أهمية العمل ضمن فريق واحد من الجهات المعنية في خدمة المواطنين، وذلك لتحقيق أهداف المسار في إيصال خدمات ذات جودة متميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

توجيهات

وأكد معاليه أنهم يعملون وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق الرخاء والرفاهية للمواطنين، مستشهداً بقول سموه:«إن راحة المواطن واستقراره وسعادة أسرته ورخاءها أولويات تمثل المحرك الأول لجهود الحكومة مع سعيها الدائم لتوفير كافة مقومات الحياة الهانئة والكريمة لكافة أفراد المجتمع بينما يشكل توفير المسكن الملائم أحد أهم الأولويات نظراً لكونه يشكل الركيزة الأساسية في استقرار الأسرة وأمنها الاجتماعي».

وبيّن معاليه أن كافة الجهود المشتركة ضمن المسارات الستة التي تم الإعلان عنها، ترسم بدورها رؤية الخمسين عاماً المقبلة لإمارة دبي، في قيادة حركة التطوير والتنمية في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، لضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.