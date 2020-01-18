مركز دبي للتبرع بالدم يدخل تقنيتين جديدتين نوفمبر الماضي

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشفت الدكتورة مي رؤوف، مدير مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة، عن إدخال تقنية جديدة، في شهر نوفمبر الماضي، تعمل على منع حدوث أخطاء في سحب عينات الدم من المتبرعين، عن طريق مطابقة الرقم الإلكتروني الموجود على كيس الدم مع الرقم الإلكتروني لعينات الدم المسحوبة، إضافة لإدخال تقنية تهبيط عمل الكائنات المجهرية على وحدات الصفائح الدموية، والتي تضمن سلامة هذه الوحدات بتعطيل عمل جميع الكائنات المجهرية، ما يسهم في دعم جودة وسلامة نقل الدم للمرضى.

وأشارت الدكتورة مي في تصريحات لـ «البيان»، إلى أن المركز تمكن من جمع 53150 وحدة دم خلال عام 2019 ليرتفع بذلك عدد الوحدات التي جمعها المركز خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو ربع مليون وحدة.

وقالت إن الزيادة السنوية في كميات الدم التي يتم جمعها من خلال المركز تعود لأسباب عدة، منها زيادة وعي المجتمع المحلي بأهمية التبرع بالدم، ووجود حافلات متنقلة للتبرع توفر على الراغبين مشقة الوصول إلى المركز، إضافة إلى تبني المركز للتطبيقات الذكية، التي أسهمت بشكل فاعل في توفير وقت وإجراءات عملية التبرع بالدم من خلال تطبيق «دمي»، مشيرة إلى أن عدد وحدات الدم التي جمعها المركز وقام بصرفها لمستشفيات القطاعين العام والخاص ارتفعت بنسبة 2.4% عام 2019 مقارنة بعام 2018. وأوضحت أن عدد حملات التبرع بالدم التي يقوم المركز بتنفيذها سنوياً ارتفعت من (676) حملة عام 2017 إلى (746) حملة عام 2018، لتصل العام الماضي إلى (830) حملة وبما مجموعه (2252) حملة خلال السنوات الثلاث الماضية.

خدمات نصية

وأكدت أهمية خدمة الرسائل النصية «نشكرك»، التي تم تفعيلها خلال أبريل 2019، حيث يستلم كل متبرع بالدم رسالة نصية على الهاتف المحمول تعبّر عن شكر وتقدير هيئة الصحة بدبي للمتبرعين الطوعيين بالدم، إلى جانب خدمة إرسال رسائل نصية لتذكير المتبرع بالموعد القادم للتبرع بالدم .