المركز الصحي لشرطة دبي يعتمد جائزة عالمية لشكر طاقم التمريض

المصدر: دبي ـ البيان

اعتمد المركز الصحي لشرطة دبي جائزة «ذا دايزي أوورد» الأمريكية، وهي جائزة عالمية تمنح للممرضات والممرضين الذين يقدمون عناية استثنائية بمهارات عالية ورعاية إنسانية متميزة للمرضى. وبموجب هذا الاعتماد، فإن المركز الصحي يفتح باب ترشيح المرضى لممرضي وممرضات المركز للمنافسة على الجائزة، وتتويج فائز بها كل شهر.

وقال المقدم الطبيب الاستشاري الدكتور بدر سلطان راشد بن قبا، مدير المركز الصحي لشرطة دبي، إن المركز، وتعزيزاً للتوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع الداخلي والخارجي، انضم إلى المؤسسات العالمية المشاركة في جائزة «ذا دايزي أوورد» الأمريكية، والتي انطلقت في عام 1999، لدعم جهود الممرضين والممرضات وتشجيعهم على الرعاية التمريضية في أرقى صورها ومعانيها الإنسانية.

وبيّن المقدم بن قبا، إن المركز الصحي لشرطة دبي، هو أول جهة حكومية وعسكرية في الدولة تتبنى هذه الجائزة، وأنهم شرعوا منذ نوفمبر من العام الماضي بإجراءات اعتمادها بين أفراد الطاقم التمريضي وفقاً لمعايير ومتطلبات الجائزة،.

بدورها، أكدت نورة علي محمد السعدي، رئيس قسم التمريض في المركز الصحي لشرطة دبي، أن سعي المركز لتبني الجائزة، إنما يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى إسعاد الموظفين.