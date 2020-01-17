النائب العام للدولة يستعرض التعاون القضائي مع السعودية

المصدر: أبوظبي- البيان

زار وفد رفيع المستوى من النيابة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، النيابة العامة للملكة العربية السعودية الشقيقة تلبية لدعوة من الشيخ سعود بن عبد الله المعجب النائب العام السعودي، وتأتي هذه الزيارة تعزيزاً لأواصر الأخوة، التي تربط دولة الإمارات بالمملكة العربية السعودية، وتجسيداً لعمق العلاقة التاريخية، كما أنها تعكس مدى حرص القيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين لتعزيزها إلى آفاق أوسع.

لقاءوالتقى الوفد- أثناء زيارته- النائب العام للملكة العربية السعودية الشقيقة وأعضاء النيابة العامة بالمملكة في العاصمة الرياض، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون في العمل القضائي وتبادل الخبرات، والاطلاع على المستجدات العملية.