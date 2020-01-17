5 أسئلة يوجهها أعضاء «الوطني» لممثلي الحكومة

المصدر: أبوظبي - البيان

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة الثلاثاء المقبل ويناقش مشروعي قانونين بشأن الحساب الختامي للاتحاد وتنظيم السكك الحديدية ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة.

ويعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ويناقش خلالها مشروعي قانونين اتحاديين بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/‏12/‏2018، وبشأن تنظيم السكك الحديدية، ويوجه 5 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تتعلق بقطاعات التأمين والبيئة والصحة والتنمية الاجتماعية.

وحسب جدول أعمال الجلسة يوجّه حمد الرحومي، النائب الأول لرئيس المجلس، 3 أسئلة إلى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، حول: «القرار الوزاري رقم «468» لسنة 2019 بخصوص صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريق «الحلاق»، وإلى معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، حول «تعويض شركات التأمين لأضرار الأمطار والسيول على المركبات»، وإلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، حول «الدعم المقدم للأسر التي لديها 3 من أصحاب الهمم».

كما توجّه ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، سؤالاً إلى معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، حول «مرضى التوحد»، ويوجّه سعيد راشد العابدي سؤالاً إلى معالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، حول «تضرر بعض مناطق الدولة بمياه الأمطار الموسمية».