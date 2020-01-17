اعتماد مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني

المصدر: دبي- البيان

اختتمت أمس اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المنعقدة في دبي مع اعتماد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التوصيات النهائية المقترحة من «لجنة الإعلام الإلكتروني» و«اللجنة العادية الدائمة للإعلام العربي» والتي عقدت اجتماعاتها على مدار أسبوع كامل من 12 إلى 16 يناير الجاري، في مقر نادي دبي للصحافة، برئاسة السفير الدكتور قيس العزّاوي، الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبحضور فوزي الغويل الوزير المفوض مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وأعضاء المكتب التنفيذي المؤلف من وزراء الإعلام العربي وممثليهم، وممثلي الدول الأعضاء بالجامعة وعدد من المنظمات والهيئات الممارسة لمهام إعلامية في منظومة مجلس وزراء الإعلام العرب.

توصيات

واعتمد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، توصيات الاجتماع الخامس عشر للجنة العربية للإعلام الإلكتروني ومقرها الدائم دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياته، وفيها تمت الموافقة على المشروعين المقدمين من الهيئة العربية للبث الفضائي، والموافقة على مدونة سلوك للإعلام الإلكتروني التي أعدتها لجنة من الخبراء والأكاديميين والجمعيات الأهلية الإعلامية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بتعميمها على الدول الأعضاء للاسترشاد بها والاستفادة منها.

وجرت الموافقة خلال الاجتماع على دعوة مملكة البحرين لاستضافة الحلقة النقاشية البحثية حول موضوع «التربية الإعلامية» والتي ستعقد خلال النصف الأول من عام 2020، بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبمشاركة وفود ممثلة عن وزارات الإعلام والتربية والتعليم في الدول الأعضاء بواقع ثلاثة مسؤولين أو خبراء يتم ترشيحهم من كل دولة، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون معها للإعداد والتحضير لعقدها.

كما أضيف خلال الاجتماع لجدول التوصيات النهائية مقترح تقدمت به المملكة العربية السعودية حول تشكيل فريق عمل بعضويتها ومشاركة ممثلين من وزارات الإعلام في الدول العربية والمنظمات والاتحادات ذات العلاقة للعمل على تطوير استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية، واعتمد المجلس التنفيذي التوصية المقدمة على أن تتضمن مهام فريق العمل تقديم توصيات كفيلة بحفظ حقوق الدول العربية إضافة إلى اقتراح آلية مناسبة للتعامل مع تناول وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية المواضيع المتعلقة بالدول العربية، والشؤون الإعلامية الدولية بما يضمن بناء صورة ذهنية عالمية سليمة وصحيحة عن الدول العربية.

قرارات

وضمّ جدول أعمال الاجتماع المنعقد في إطار تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب بتاريخ 17/7/2019، عدداً من البنود التي تم اتخاذ قرارات بشأنها خلال اجتماع الدورة العادية 50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، وذلك لاستعراض ما تم من إجراءات حيال تنفيذها، والوقوف على أية عوائق قد تحول دون مواصلة التنفيذ، واتخاذ التوصيات اللازمة في هذا الشأن. وتصدرت القضية الفلسطينية البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع إضافة إلى عدد من البنود الأساسية الأخرى وشملت الاستراتيجية الإعلامية العربية، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وكذلك دور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب، إضافة إلى بند متابعة خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، فضلاً عن العديد من البنود التي يتابعها مجلس وزراء الإعلام العرب في دوراته المنتظمة.

قضايا

ومع أهمية دور الإعلام في القضايا المصيرية والمسؤولية الكبيرة المُلقاة على عاتق الإعلاميين في الوقت الراهن، ومدى التأثير الإيجابي والحاجة إلى الخطاب الإعلامي الرصين والموضوعي المبني على المصداقية، أقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب جملة من التوصيات المهمة وفي مقدمتها، اعتماد تكليف بعثات الجامعة العربية في الخارج وعلى وجه الخصوص اللجان الإعلامية بمواصلة الجهود لمخاطبة وسائل الإعلام المختلفة في هذه الدول لشرح ما يجري على الأراضي العربية المحتلة من انتهاك وتهويد لمدينة القدس، وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية، ودعوة كل من اتحاد إذاعات الدول العربية واتحاد وكالات الأنباء العربية لمواصلة جهودهما في تكثيف الأخبار المتعلقة بالقدس الشريف وممارسات دولة الاحتلال من خلال التبادل الإخباري مع الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية وبما يخدم القضية الفلسطينية.

كما اعتمد اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب تقرير وتوصيات ورشة العمل حول «دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني الوسطي ومكافحة الإرهاب»، والتي عُقدت في نوفمبر 2019 في دبي، وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ توصياتها. وكذلك الموافقة على طلب جمهورية العراق استضافة ورشة العمل حول دور الإعلام في الترويج للخطاب الديني، بعد تحسن الأوضاع داخلها، وتكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتنسيق للإعداد لهذه الورشة.

كما تمت الموافقة في إطار قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري الدورة العادية (150) رقم (8300)، بشأن دعم جهود جمهورية العراق إزاء المطالبة بالحصص المائية من دول الجوار، والتأكيد على أهمية الأمن المائي العربي في استقرار وأمن شعوب دول المنطقة والتركيز على عدالة المطالبات العراقية لإنقاذ البيئة العراقية من الجفاف والتصحّر وما يصاحبها من تأثيرات سلبية في الأحياء المائية والنباتية والحيوانية فيها.

ميثاق

وبعد الاطلاع على مذكرة العرض المُقدمة من الأمانة العامة بخصوص توصيات الدورة العادية (94) للجنة الدائمة للإعلام العربي، بشأن «ميثاق الشرف الإعلامي العربي»، تم إقرار الطلب من وزارات الإعلام أو الجهات المعنية بالإعلام في الدول العربية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والجمعيات والنقابات المهنية والإعلاميين والصحفيين العرب بالعمل على تفعيل ما جاء بميثاق الشرف الإعلامي العربي من مبادئ وأهداف تكرّس الالتزام بالأمانة والموضوعية وتحري الدقة والمصداقية فيما يبثه الإعلام العربي بكافة أشكاله من بيانات ومعلومات وأخبار وضرورة الحصول عليها من مصادرها الأساسية، وضرورة تعميق روح التسامح والتآخي ونبذ كل دعاوى التحيز والتمييز والتعصب بكل أشكاله.

كما اعتمد الاجتماع الختامي تقرير توصيات الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، والذي عقد يومي 16 و17 ديسمبر الماضي بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، وتكليف الأمانة العامة (إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب) بمتابعة تنفيذ توصياته.

جهود

تأتي استضافة نادي دبي للصحافة اجتماعات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمشاركة في تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومؤسسة «وطني الإمارات»، امتداداً للجهود التي عكف عليها النادي منذ تأسيسه بتوجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل نحو 20 عاماً ليكون البيئة الحاضنة لحوار إعلامي متخصص من خلال ما تستضيفه من مؤتمرات ومنتديات محلية وعربية ودولية، ومن أبرزها «منتدى الإعلام العربي» الذي بات اليوم المنصة الأكبر والأشمل للمجتمع الإعلامي العربي بمختلف مؤسساته وتخصصاته، و«قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب» و«منتدى الإعلام الإماراتي»، و«جائزة الصحافة العربية»، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات الأخرى التي ينظمها النادي على مدار العام.