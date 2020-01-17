5 عبرات تراثية تعزّز شبكة النقل البحري في دبي

المصدر: دبي- البيان

بدأت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بإضافة 5 عبرات تراثية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز وتوسيع شبكة النقل البحري في خور ومرسى دبي، وفي إطار سعيها على تطوير الخدمات وتحقيق الراحة لمستخدمي النقل البحري، وبما ينسجم والغاية الاستراتيجية الثالثة المتمثلة بإسعاد الناس.

وقال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: «تأتي هذه الخطوة استجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل البحري في دبي من قبل السكان والزائرين والسائحين، بالإضافة إلى كونها تلعب دوراً مهماً وحيوياً في تعزيز شبكة المواصلات العامة في الإمارة». وأوضح الهاشمي: «إن العبرة الواحدة تتسع لـ 24 راكباً، وبدأ تنفيذ هذا المشروع في سبتمبر الماضي، وسيتم تسلّم 3 عبرات تراثية، خلال يناير الجاري على أن يتم استلام العبرتين الأخريين خلال فبراير المقبل».