جائزة «لطيفة بنت محمد» تطلق «كلكم قائد»

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

كشفت أمينة الدبوس المديرة التنفيذية لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، لـ«البيان» عن إطلاق الجائزة لدورة المدرب المحترف تحت شعار «كلكم قائد»، بتوجيهات من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة، يوم غد بمقر الجمعية في منطقة أبو هيل، وتستمر حتى 15 فبراير المقبل.

وأوضحت أن هذه الدورة تأتي في إطار مبادرة مجلس الشباب للقيادة والابتكار، والذي تأسس عام 2009، بغرض بناء القدرات القيادية للأطفال، مشيرة إلى أن هذه الدورة تضم 25 طالباً وطالبة من أعضاء المجلس، من مختلف مدارس وإمارات الدولة.

وأضافت أن الدورة ستنطلق غداً وتستمر كل يوم سبت حتى الاختتام في 15 من فبراير المقبل، بمقر جمعية النهضة النسائية دبي، بتنفيذ من مركز الابتكار العالي، ويأتي ذلك حرصاً من جمعية النهضة على مواكبة توجهات الدولة والحكومة الرشيدة في الاهتمام بشباب الإمارات كونهم ركيزة الوطن، وطاقته المتجددة، والمحرك الدائم للابتكار والتنمية، وإيماناً منها بأن الشباب المتسلح بالإبداع والابتكار وبمهارات القيادة والعلم هو القادر على تحمل المسؤولية، والجدير بالمحافظة على المكتسبات والإنجازات، لذا حرصت الجمعية على توفير الفرص المناسبة لتأهيلهم للمشاركة في اتخاذ القرارات، وتمكينهم من لعب أدوار قيادية في مسيرة الازدهار والتطور، عبر هذه الدورة الجديدة.

وأكدت الدبوس أن هذه الدورة تعنى بإعداد المدرب الصغير، الذي سيكون سنداً لتنفيذ أنشطة الجائزة في المدارس، مشيرة إلى أنها تعتبر الثانية من نوعها حيث نفذت الدورة الأولى بعنوان «ريادة البرمجة وقيادة الابتكار» بالتعاون مع مركز التدريب بجامعة دبي.

وقالت إن المجلس يعمل سنوياً على تنفيذ عدد يتراوح بين 8 إلى 15 ورشة عمل سنوياً تهدف لصقل القدرات القيادية لدى الطلبة والشباب، لافتة إلى أن مجلس الشباب للقيادة والابتكار شكل سنداً للجائزة، حيث يشارك الأعضاء في التعريف بالجائزة والمشاركة بتنظيم الفعاليات، والمشاركة في المعارض وفي المتحف الجوال للجائزة بالإضافة إلى المعارض الفنية ومعرض ويتكس.